Жители Подмосковья на выходных смогут проверить здоровье в 37 парках региона

В Московской области 9 и 10 августа пройдет акция «Проверь здоровье в парке». Выездные медицинские бригады будут работать в 37 парках различных округов Подмосковья, в том числе в Волоколамске, Коломне, Орехово-Зуеве, Раменском, Лобне и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы снова приглашаем жителей на проверку здоровья в парки Подмосковья. На месте можно будет получить консультацию врача, а также измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. С начала лета в парках региона проверили здоровье более 4,2 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.