Жители Московского региона получили 2,3 млн средств реабилитации по сертификатам

Жители Московского региона в прошлом году приобрели 2,3 млн различных технических средств реабилитации с помощью электронных сертификатов. Всего было оформлено более 114 тыс. таких сертификатов, сообщает пресс-служба отделения СФР по Москве и Московской области.

Жители региона с инвалидностью приобретали трости, костыли, кресла-коляски и т.д. На эти цели было направлено свыше 11,4 млн рублей. Услуга предоставляется людям с инвалидностью, ветеранам СВО и гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве или получившим профессиональное заболевание.

С помощью электронного сертификата гражданин может самостоятельно выбрать и приобрести техсредства реабилитации. В нем есть вся необходимая информация о видах, количестве и стоимости изделий, а также о местах, где их можно купить. Обладатель сертификата может самостоятельно выбрать нужное средство на официальном сайте Социального фонда.

Также средства реабилитации можно получить в натуральном виде после закупки их отделением СФР по Москве и Московской области.

Заявление на получение средств реабилитации можно подать в клиентской службе Отделения Социального фонда по Москве и Московской области, МФЦ или через портал госуслуг. У гражданина обязательно должна быть банковская карта платежной системы «МИР».

Оформление электронного сертификата займет 10 рабочих дней. Контролировать время действия и номинал сертификата можно через портал госуслуг.

По всем вопросам можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Москве и Московской области по номеру. Также получить информацию можно в соцсетях Отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.