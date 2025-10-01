Жители Котельников могут пройти диспансеризацию и вакцинацию в новой поликлинике

С июля этого года в Котельниках работает новая современная поликлиника, где для жителей созданы все условия для удобного и быстрого прохождения диспансеризации и вакцинации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация организована по принципу «одного дня». Жители могут обратиться без предварительной записи, но для обеспечения гарантированного приема рекомендуется записаться на удобное время, так как медицинский персонал может быть задействован в проведении выездной диспансеризации.

Жителям в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию раз в три года, а с 40 лет — ежегодно. Это особенно значимо для людей, входящих в группы риска. Ежегодный профилактический осмотр позволяет врачам на ранних стадиях выявлять и предотвращать развитие многих серьезных хронических заболеваний. Пациенты, проходящие на диспансеризацию или вакцинацию, не будут пересекаться с посетителями с симптомами ОРВИ, для которых в поликлинике предусмотрен отдельный вход.

Также в медицинском учреждении проходит кампания по вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Сделать прививку могут как взрослые, так и дети. Перед вакцинацией необходимо посетить терапевта или педиатра для получения разрешения. Сама прививка делается без записи.

На прививку детей следует приводить в «дни здорового ребенка», которые в новой поликлинике проходят по четвергам. Вакцинация продлится до декабря. В работе используются современные препараты: «Совигрипп», «флю-М» и «Ультрикс Квадри». Прививка не только снижает общий порог заболеваемости, но и ослабляет тяжесть течения болезни, предотвращает осложнения и минимизирует число летальных случаев.

Медики также обращаются к взрослому населению с просьбой позаботиться о здоровье своих старших родственников. Уговорить или записать родителей на диспансеризацию — это простой, бесплатный и важный шаг, который может спасти им жизнь, позволив вовремя обнаружить опасное заболевание.

Ранее Андрей Воробьев отмечал, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Этот очень важный процесс, с одной стороны, нужно реализовать, с другой стороны — подготовить всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы человек не сталкивался с какими-либо барьерами, препятствиями на пути прохождения диспансеризации», — добавил губернатор.