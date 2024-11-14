Жители Котельников могут бесплатно обследоваться на наличие сахарного диабета

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. В связи с этим медицинский центр CMD при поддержке администрации Котельников проводит акцию, в рамках которой все желающие могут на бесплатной основе сдать анализы на выявление диабета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция проходит с 14 до 16 ноября по адресу: Котельники, ул. Сосновая, дом 2, корпус 4.

Перед сдачей нужно обязательно зарегистрироваться и ознакомиться с информацией и условиями акции на сайте CMD во вкладке «СтопДиабет».

С 11 по 17 ноября 2024 года министерство здравоохранения Российской Федерации объявило Неделю борьбы с диабетом. Сахарный диабет — это хроническое заболевание, возникающее в связи с тем, что в организме перестает усваиваться сахар или глюкоза, из-за чего его концентрация в крови многократно вырастает. Это серьезное заболевание, которое повышает риск развития других заболеваний. Неправильный контроль за уровнем глюкозы в крови грозит нарушением функций почек, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.