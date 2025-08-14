Жители Королева смогут пройти медобследование в Единый день диспансеризации

В ближайшую субботу, 16 августа, в городском округе Королев состоится Единый день диспансеризации. С 8.00 до 14.00 желающих пройти обследование медработники будут ждать в городской поликлинике филиала «Костинский» на ул. Дзержинского, д. 11/2. Забор крови будет осуществляться с 8.00 до 10.30. Пациенты, обратившиеся после 10.30, смогут сдать кровь на анализ в другой день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплекс исследований включает в себя антропометрию, общий и биохимический анализы крови, ЭКГ, флюорографию и другие виды исследований согласно возрасту пациента. Ознакомиться с результатами и получить рекомендации врача можно будет уже через несколько дней. Дополнительные обследования будут назначены при необходимости.

⁣«Приглашаем королевцев принять участие в Едином дне диспансеризации, в этот день каждый сможет пройти необходимое обследование, получить рекомендации специалистов по сохранению здоровья. Важно помнить, что своевременная профилактика заболеваний — залог долгой и активной жизни! При себе необходимо иметь базовый пакет документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — сказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Королевской больницы Марина Торопцева

Диспансеризацию также можно пройти и в будние дни в городских поликлиниках. Записаться можно по единому номеру 122 и на региональном портале Госуслуг Московской области «Здоровье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.