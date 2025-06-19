Жители Балашихи могут пройти бесплатную диспансеризацию

В поликлиниках Балашихи продолжается бесплатная диспансеризация взрослого населения. Это важная мера профилактики, которая позволяет на ранней стадии выявить хронические и онкологические заболевания, оценить общее состояние здоровья и при необходимости — получить направление на дополнительное обследование или лечение. Об это сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница Балашихи Виктория Шахова посетила поликлинику № 4 Балашихинской больницы, чтобы пройти плановую обследование.

«Я регулярно прохожу диспансеризацию для работы. Сегодня узнала, что есть еще отдельная программа по проверке репродуктивного здоровья. Врач подробно все объяснил, быстро направили на нужные обследования. Очень удобно», — рассказала Шахова.

Диспансеризация включает в себя все базовые обследования в рамках одного визита. Пройти ее могут все жители городского округа, закрепленные за поликлиниками Балашихинской больницы.

«Диспансеризация — это профилактика, а значит своевременное выявление заболеваний, когда их еще можно вылечить легко и эффективно. Онкология, инфаркты и инсульты «молодеют», и ждать симптомов — значит терять время. Приходите — мы всегда готовы вас принять», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Нина Полтава.

Отдельное внимание уделяется оценке репродуктивного здоровья. Ее могут пройти мужчины и женщины от 18 до 49 лет. Женщины проходят осмотр у акушера-гинеколога. Мужчины осматриваются урологом, также возможно назначение анализа крови на простатспецифический антиген — важный скрининг для раннего выявления заболеваний предстательной железы.

Для пациентов старше 40 лет дополнительно проводится скрининг на рак кишечника. Результат анализа придет на Госуслуги. Для женщин старше 40 лет предусмотрено проведение маммографии.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», по телефону 122, в регистратуре или с помощью чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.