Жителей Подмосковья предупредили, что паразиты могут спровоцировать эпилепсию

Некоторые инфекции, поражающие центральную нервную систему, например, менингиты и энцефалиты, могут стать причиной развития эпилепсии. Опасность развития этого неинфекционного заболевания повышают паразиты, которые могут проникнуть в головной мозг, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Из-за свиного цепня и токсоплазмы могут развиться серьезные неврологические осложнения. Жизнедеятельность паразитов приводит к воспалению, токсическому воздействию на нервную систему: появляются судорожные припадки, головные боли, парезы и даже изменения в поведении.

Чаще всего к заражению приводит употребление плохо обработанных продуктов (особенно мяса), грязных овощей и фруктов, контакт с загрязненной водой или зараженными животными.

Чтобы уменьшить риск заражения паразитами, следует отказаться от употребления сырого или плохо прожаренного мяса, тщательно мыть овощи и фрукты перед едой и пить только чистую или кипяченую воду, особенно в поездках. Важно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой и после контакта с животными. Еще стоить следить за санитарными условиями хранения и приготовления пищи.

Такие меры значительно снизят риск паразитарных инфекций, а следовательно, и их тяжелых последствий.

Международный день борьбы с эпилепсией отметили 10 февраля. Как заявляет ВОЗ, эпилепсией страдает около 50 млн человек по всему мире.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях.

Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.