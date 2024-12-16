Люди часто пьют алкоголь после работы, объясняя эту привычку желанием расслабиться. Однако напитки прямо влияют на сон человека и даже приводят к депрессии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Некоторые люди считают, что спиртное помогает решить проблемы со сном. Алкоголь действительно оказывает влияние на быстрое засыпание, но страдает качество самого сна. Он не проходит полноценно все фазы, не глубокий и не приносит ощущение отдыха.

Таким образом, человеку, наоборот, на утро бывает плохо, он чувствует разбитость и усталость. Это некое болото, в котором можно серьезно увязнуть. Сначала кажется, что алкоголь помогает расслабиться, потом он вызывает привыкание, депрессию и хроническую усталость.

Кроме того, регулярное употребление алкоголя даже в небольших дозах повреждает серотониновую систему и усиливает негативные эмоции.

Употребление красного вина или более крепких напитков действительно кратковременно снижают стресс. Но на самом деле спиртное только временно притупляет состояние стресса. В конечном счете самочувствие только ухудшится, а ощущение легкости приходится получать, повышая дозу принятого алкоголя.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.