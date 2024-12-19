Жителей Мытищ 21 декабря приглашают пройти онкоскрининг в поликлинике № 2

Заключительный в этом году день здоровья состоится 21 декабря в поликлинике № 2 Мытищ. Жители округа смогут пройти обследования на разные виды рака, сообщает пресс-служба администрации округа.

Что входит в план обследования?

консультация онколога;

диагностика новообразований кожи;

рентген;

цитология шейки матки;

маммография и УЗИ молочных желез;

анализ крови на ПСА.

Всех желающих старше 18 лет приглашают посетить поликлинику с 8:00 до 14:00 часов. Обследование проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Регулярные медицинские осмотры позволяют своевременно выявлять заболевания и предотвращать их прогрессирование.

Рак, обнаруженный на ранней стадии, гораздо легче поддается лечению и имеет более благоприятный прогноз. Не стоит откладывать визит к врачу, если у вас есть сомнения относительно вашего здоровья.

Поликлиника № 2 находится по адресу: ул. Юбилейная, д. 10Б.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.