Жителей Мытищ 21 декабря приглашают пройти онкоскрининг в поликлинике № 2
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Заключительный в этом году день здоровья состоится 21 декабря в поликлинике № 2 Мытищ. Жители округа смогут пройти обследования на разные виды рака, сообщает пресс-служба администрации округа.
Что входит в план обследования?
- консультация онколога;
- диагностика новообразований кожи;
- рентген;
- цитология шейки матки;
- маммография и УЗИ молочных желез;
- анализ крови на ПСА.
Всех желающих старше 18 лет приглашают посетить поликлинику с 8:00 до 14:00 часов. Обследование проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Регулярные медицинские осмотры позволяют своевременно выявлять заболевания и предотвращать их прогрессирование.
Рак, обнаруженный на ранней стадии, гораздо легче поддается лечению и имеет более благоприятный прогноз. Не стоит откладывать визит к врачу, если у вас есть сомнения относительно вашего здоровья.
Поликлиника № 2 находится по адресу: ул. Юбилейная, д. 10Б.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.