Жителей Лобни 28 сентября приглашают сделать прививку от гриппа в парке округа

28 сентября в Лобне пройдет выездная вакцинация. Ее проведут специалисты Лобненской больницы в Центральном парке культуры и отдыха, сообщает пресс-служба администрация округа.

Пункт вакцинации будет работать с 9:00 -14:00. Там же можно будет сдать кровь и пройти диспансеризацию. Пациенты смогут сдать кровь на общий и биохимический анализ, сделать ЭКГ и получить консультацию терапевта.

При необходимости врач направит на более углубленное обследование в поликлинику.

В арсенале медиков вакцины Превенар (пневмококк) — только для прикрепленных к Лобне; и Совигрипп (грипп А двух видов и В) — для всех взрослых.

Место встречи — напротив центральной сцены ЦПКиО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.