Жителей Балашихи приглашают пройти бесплатный чекап здоровья в парке «Пехорка»

Медработники Балашихинской больницы 24 августа с 11:00 до 16:00 будут проверять основные показатели здоровья у всех желающих. Такой чекап необходим для выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Традиционно прием пациентов для прохождения диспансеризации будет организован в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Прямо во время прогулки в парке горожане смогут сдать кровь на уровень холестерина и глюкозы, сделать ЭКГ, измерить внутриглазное и артериальное давление, вес. По итогам обследования врач-терапевт проведет индивидуальную консультацию и при необходимости направит в поликлинику на углубленную проверку здоровья», — сказала заведующая поликлиникой № 1 Ирина Раглинская.

Специалисты рекомендуют приходить на обследование натощак. Это нужно для получения более точных показателей. Также с собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Диспансеризацию всегда можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Запись осуществляется по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» или при личном обращении в медучреждение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.