Жителей Балашихи приглашают 19 ноября обсудить оказание медпомощи в округе

Встреча с участием представителей Балашихинской больницы пройдет в формате выездной администрации 19 ноября в школе № 26. Начало в 18:00. Мероприятие начнется с приема жителей по личным вопросам. Их обращения рассмотрят профильные заместители главного врача Балашихинской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Тематика обращений — обширна. Это оказание стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослым и детям, экспертиза нетрудоспособности и оформление инвалидности, доступность и качество медицинской помощи, льготное лекарственное обеспечение, вопросы трудоустройства в медицинское учреждение, а также ремонта и содержания помещений. Прием жителей завершится брифингом по проблемным вопросам. Главный врач Михаил Антипов проинформирует собравшихся о развитии системы здравоохранения в Балашихе и ответит на вопросы.

«Встречи с жителями в формате выездной администрации уже показали свою эффективность. Горожане могут напрямую задать волнующие их вопросы и на месте получить необходимые разъяснения», — сказал Михаил Антипов.

Во встрече также примут участие представители администрации городского округа, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов. Адрес школы № 26: г. Балашиха, улица Летная, дом 10. Предыдущая встреча медицинских работников с жителями округа прошла 29 октября в школе № 14 микрорайона Железнодорожный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.