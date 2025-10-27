сегодня в 15:54

Житель Москвы пять лет лечил рак самостоятельно и умер

Житель Москвы Вадим Н. на протяжении пяти лет лечил рак самостоятельно. Когда врачи увезли его в больницу, выяснилось, что опухоль значительно увеличилась, сообщает Baza .

В прошлом семья Вадима Н. обвинила хирурга Дениса Давидовича в «недоделанной операции». Однако вскрылись новые обстоятельства дела.

В материалах проверки говорится, что погибший Вадим Н. узнал о злокачественной опухоли от иного доктора за пять лет до операции у Дениса Давидовича. Тогда же ему предложили «лечь на хирургический стол».

Однако Вадим Н. не захотел. На протяжении пяти лет он пил противоопухолевый препарат сам. Доктор за ним не следил.

За этот период опухоль увеличилась на 12 сантиметров. В таком состоянии его начал лечить Давидович.

Сначала Вадим Н. отказался делать операцию и у него. Он пошел на этот шаг только тогда, когда ситуация оказалась критической.

После операции у Давидовича Вадима Н. выписали домой. Предварительно провели анализы и КТ.

Вадим Н. умер через полтора года после операции.

