Когнитивно-поведенческая терапия, работа с гневом и тренинги эмпатии помогают изменить поведенческие паттерны, которые привели к агрессии в отношении животных, если вмешательство начато вовремя. Об этом сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Какие методы терапии эффективны для коррекции агрессии

«Если жестокость обусловлена ситуативными факторами (стресс, алкоголь, острая психотравма), то при устранении триггеров и работе с эмоциональной регуляцией прогноз благоприятный. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), тренинги эмпатии, арт-терапия и работа с гневом могут быть эффективны», — сказала Крашкина.

Она отметила, что, если речь идет о стойких личностных расстройствах (например, ASPD), лечение значительно сложнее. Такие пациенты редко обращаются за помощью добровольно, часто не признают проблему и плохо реагируют на терапию.

«Однако даже в этих случаях возможна частичная коррекция поведения через структурированные программы, например, программы управления импульсивностью в рамках судебно-психиатрической практики. При органических или нейрокогнитивных нарушениях лечение направлено на основное заболевание, например, нейропсихологическая реабилитация, медикаментозная коррекция», — рассказала психотерапевт.

Ключевое условие успеха: почему важно раннее вмешательство

Крашкина подчеркнула, что ключевой момент — раннее вмешательство. Чем раньше начата психотерапевтическая работа, тем выше шансы на изменение поведенческих паттернов. Особенно важно вовлекать таких людей в терапию в рамках правовой системы — например, как условие избегания уголовной ответственности.

«Избиение животного — не просто „жестокость“, а тревожный сигнал о серьезных нарушениях в эмоционально-волевой сфере личности. Такое поведение требует не только правовой, но и обязательной психиатрической оценки. Хотя не все формы жестокости поддаются полному „излечению“, своевременная и комплексная психотерапевтическая помощь может предотвратить эскалацию насилия — в том числе и в отношении людей», — уточнила специалист.

Она добавила, что, в соответствии с современными этическими и правовыми нормами, врачи и психологи обязаны сообщать в соответствующие органы о случаях жестокого обращения с животными, особенно если есть риск для других живых существ или людей.

Резонансный случай в Подольске

Ранее мужчина избил собаку с отказавшими задними лапами рядом с домом на улице Юбилейной в подмосковном Подольске. На опубликованной записи было видно, что мужчина отобрал у собаки-инвалида кресло-каталку, на которой та передвигалась. Пес начал убегать. Мужчина догнал собаку, избил ее кулаками, а затем поднял и бросил на асфальт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.