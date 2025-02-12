Женщины в Якутии заставили земского доктора следить за бородой и делать маникюр

В Якутии девушки заставили мужчину-гинеколога сделать маникюр и начать активно следить за своей бородой. В противном случае женщины пригрозили, что не будут приходить к нему лечиться, сообщает Baza .

Георгий — высококвалифицированный гинеколог из Калининграда. В рамках программы «Земский доктор» мужчина прибыл в Таттинский улус Якутии для лечения жителей.

В местных соцсетях сразу опубликовали фотографию нового гинеколога. Однако жительницы Якутии начали массово отказываться от посещения доктора, пока он не приведет свое тело в порядок. На снимках у Георгия была запущенная борода и отросшие ногти.

Через некоторое время Георгий сделал маникюр и начал ухаживать за бородой. Тогда к нему начали приходить пациентки. Теперь мужчина изучает якутский язык.

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