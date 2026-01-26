Женщины после рака груди в Подмосковье могут бесплатно сделать маммопластику

В Подмосковье женщины, перенесшие онкологические заболевания молочных желез, могут бесплатно пройти реконструктивную пластику груди по полису ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациентки, перенесшие рак молочной железы, могут бесплатно пройти маммопластику. Операции выполняют в областном онкодиспансере, Клинской больнице и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что рак груди занимает первое место по распространенности среди онкозаболеваний у женщин. При раннем выявлении болезнь излечима, однако иногда требуется частичное или полное удаление молочной железы. Для восстановления качества жизни пациенток в регионе проводят реконструктивные операции. В прошлом году врачи выполнили почти 500 таких вмешательств, что составляет более трети всех радикальных операций на молочной железе в Подмосковье.

Реконструкция может проводиться одновременно с удалением железы или спустя время — решение принимается индивидуально с лечащим врачом. Главный внештатный онколог Минздрава Московской области Иван Каприн пояснил, что пластика груди позволяет восстановить естественную форму с помощью собственных тканей или имплантов. В некоторых случаях требуется установка экспандера для подготовки тканей к имплантации.

Операции выполняются бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление 057 у врача-онколога по месту прикрепления и обратиться в одну из указанных клиник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.