Жара против здоровья: как распознать обезвоживание и избежать его последствий?

Летние дни приносят не только тепло и солнце, но и скрытую опасность для организма — обезвоживание. Когда температура воздуха поднимается, организм теряет воду намного быстрее, чем обычно, и люди часто не замечают, как начинают испытывать нехватку жидкости, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Сухость во рту, слабость, головокружение — первые тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать», — предупредила доктор.

По ее словам, обезвоживание — это не просто жажда, а опасное состояние, способное серьезно нарушить работу всего организма. На начальных этапах все может ограничиться пересохшими губами и легкой усталостью. Но если потеря воды продолжится, симптомы становятся более угрожающими: появляются головные боли, запоры, раздражительность, сниженный аппетит и редкое мочеиспускание. При тяжелой форме обезвоживания возможны нарушение координации, судороги, обмороки и угроза для жизни.

Врач уточнила, что по степени тяжести обезвоживание делится на несколько уровней. При легком дефиците жидкости (до 3% массы тела) угрозы для жизни нет, но организму уже требуется помощь. Средняя степень (потеря около 6% веса) отражается на работе внутренних органов и требует немедленного восполнения жидкости. При тяжелой форме, когда потеря воды достигает 9% или более, ситуация становится критической — без медпомощи велик риск летального исхода.

Как рассказала терапевт, причин обезвоживания множество: интенсивная работа на солнце, чрезмерные физнагрузки, заболевания с высокой температурой, рвота или диарея, употребление алкоголя, просто недостаточное потребление воды в течение дня. Особенно уязвимыми оказываются пожилые люди и дети — их организм быстрее теряет влагу, а сигнал жажды срабатывает позднее.

«Важно помнить: в случае первых признаков обезвоживания необходимо сразу начать пить воду небольшими порциями. Лучший выбор — чистая вода или специальные изотонические напитки, восполняющие электролиты», — пояснила врач.

Она подчеркнула, что сладкие газировки и алкоголь только усугубляют проблему, способствуя еще большему выведению жидкости. При тяжелом обезвоживании требуется срочная медпомощь: иногда для восстановления водно-солевого баланса необходимы капельницы.

«В жару особенно важно не переоценивать свои силы: ограничить пребывание на солнце, носить легкую одежду, пить воду даже без явного чувства жажды и внимательно прислушиваться к своему самочувствию. Лето должно приносить радость, а не риски для здоровья — и правильный водный баланс в этом играет ключевую роль», — заключила Бурнацкая.