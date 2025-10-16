Здоровое питание: врач развеяла мифы о суперфудах

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что не всегда суперфуды и другие «модные» продукты полезны для здоровья, сообщает RT .

Как отмечает доктор, популярные фруктовые соки и смузи, продвигаемые как средства «очищения» и «укрепления иммунитета», содержат высокую концентрацию сахара при минимальном уровне клетчатки.

«Их регулярное употребление способствует резким скачкам глюкозы в крови. Похожая ситуация с обезжиренными йогуртами и творожками, где недостаток вкуса компенсируют сахаром и искусственными добавками», — сказала доктор.

По ее словам, эти продукты могут быстрее спровоцировать чувство голода, чем все остальное, а слепое следование правилу есть 5-6 раз в день может даже негативно сказаться на уровне инсулина: достаточно стандартного трехразового питания.

Исключение определенных продуктов без медицинских на то оснований, по мнению доктора, обкрадывает тело многих людей, лишая его полезных элементов, а питание — необходимого многообразия. Правильное питание основано не на употреблении каких-либо уникальных продуктов, а на сбалансированности: в рационе должны присутствовать и углеводы, и жиры, и умеренное количество сахара, сказала доктор.

