Здоровье и фертильность: почему в Европе запрещают гель-лак

Кандидат химических наук, доцент КФУ им. В. И. Вернадского Константин Работягов заявил, что содержащийся в гель-лаках для ногтей триметилбензоил дифенилфосфин оксид негативно влияет на фертильность женщины и здоровье в целом: его уже запретили в Европе, сообщает «Крымская газета» .

«Этот компонент применяется не только в косметике. Он содержится, например, в зубных пломбах. В стоматологии условия полимеризации гораздо жестче, поэтому инициатор полностью переходит в твердое состояние. А в маникюре ногти держат под ультрафиолетовой лампой относительно недолго и реакция не доходит до конца», — пояснил эксперт.

По данным ученых, вещества, активирующие полимеризацию и не до конца вступившие в реакцию, способны проникать сквозь ноготь и кожный покров. Данные соединения принадлежат к группе радикальных полимеров, и вопрос об их вероятной ядовитости многократно поднимался.

Есть основания полагать, что TPO может оказывать разрушительное воздействие на структуру ДНК, увеличивая вероятность онкологических заболеваний. Кроме того, возможно влияние на эндокринную систему, что представляет особую угрозу для беременных женщин и тех, кто планирует беременность.

