Здоровайтесь с осторожностью: какой недуг передается при рукопожатии с коллегой

Терапевт Звонков: гепатитом А можно заразиться после рукопожатия с коллегой

Терапевт Андрей Звонков предупредил россиян о риске заразиться гепатитом А после простого рукопожатия с коллегой. Он посоветовал мыть руки, чтобы избежать опасного заболевания, сообщает «Абзац» .

Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом. Оно приводит к поражению клеток органа.

По словам Звонкова, заболевание передается фекально-оральным путем. Потому важно мыть руки после посещения уборной. Кроме того, гигиеническую процедуру стоит проводить даже после обычных рукопожатий.

Как отметил эксперт, если не помыть руки, то можно подхватить не только гепатит А, но и кишечную инфекцию, а также холеру.

«Любая кишечная инфекция — вирусные энтериты, дизентерия, холера — все это не проходит бесследно», — сказал терапевт.

Ранее в России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С. С его помощью можно определить наличие вируса всего за 25-30 минут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.