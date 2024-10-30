Зависимость: нарколог объяснил, как пострадавшая девушка смогла выпить 20 шотов

Жительница Москвы впала в кому после того, как за короткий период употребила 20 шотов алкоголя в баре. Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал ситуацию, сообщает «ФедералПресс» .

«Если бы у нее не было зависимости, 20 шотов бы она не выпила», — отметил врач.

По его словам, когда отсутствует зависимость, возникает защитный рвотный рефлекс, сопровождаемый неприятными ощущениями. Также проявляется головокружение. Если девушка смогла осилить такое количество шотов, это свидетельствует о том, что зависимость начинает формироваться, уверен Казанцев.

Девушка выпила 20 шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом. Гости сомневались, что она сможет справиться с таким количеством самостоятельно, однако бармен не смог остановить посетительницу.

Трудно сказать, насколько она была устойчива к алкоголю, отметил Казанцев. Однако 20 шотов — это большая доза, примерно в районе одного литра. Также важно отметить, что девушка сочетала разные напитки: более легкие, похожие на ликеры, она не ощущала после крепких, что могло способствовать такому большому количеству выпитого, добавил нарколог.

Все должны быть осведомлены о том, что злоупотребление алкоголем может привести к алкогольной коме, подчеркнул эксперт. Алкогольная интоксикация, возникающая в результате чрезмерного употребления, требует специализированного лечения в токсикологических учреждениях, считает Казанцев.

По его словам, интоксикация алкоголем часто вызывает отек мозга, легких, а также сбои в сердечном ритме, что может привести к аритмии, а иногда даже к фибрилляции желудочков или предсердий (так называемой остановке сердца).

Выход из комы иногда может закончиться летальным исходом. Это явление встречается достаточно часто. Кроме того, могут пострадать головной мозг и сердечная мышца, а также другие важные органы и системы организма, заключил нарколог.