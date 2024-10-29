Москвичка на спор выпила 20 шотов в баре «Руки Вверх!» и впала в кому

24-летняя москвичка продегустировала 20 шотов с различным алкоголем в баре «Руки Вверх!», после чего попала в кому, сообщает Mash .

Инцидент произошел в заведении, расположенном на Тверской улице. 24-летняя москвичка на спор выпила 20 шотов с водкой, виски, ромом и другим алкоголем. Гости не могли поверить, что девушка сможет осилить их, но бармен подначивал посетительницу и снимал все на видео.

Выпив такое большое количество алкоголя, девушка упала в обморок. Врачи пытались откачать посетительницу бара около часа, но не смогли. Девушку госпитализировали в реанимацию в состоянии комы. Сейчас медики борются за жизнь москвички.

Как сообщает РБК, в баре «Руки Вверх!» после этого ввели ограничение на количество наливаемого одному посетителю алкоголя.

Ранее беременная россиянка упала с 5 этажа, спускаясь по простыням. Она сообщила, что хотела попить пива.