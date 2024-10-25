Решила попить пива: беременная россиянка упала с 5 этажа, спускаясь по простыням

Беременная в Сыктывкаре сорвалась с 5 этажа, вылезая по простыням за пивом

В Сыктывкаре 21-летняя беременная девушка ради пива решила вылезти из окна на 5 этаже по простыням, но не удержалась и сорвалась вниз, сообщает SHOT .

Сейчас тиктокерша находится на 6 месяце. Беременность девушка не считает помехой тусовкам, поэтому она решила повеселиться и отправиться с подружками в бар.

Будущую маму остановил ее 24-летний парень — отец ребенка. Молодой человек знал, что на вечеринке будет спиртное, поэтому запер возлюбленную в комнате квартиры, где проживала пара.

Однако девушке в положении настолько хотелось уйти в отрыв, что она пошла на хитрость: около 22:00 связала простыни и попыталась спуститься по ним с 5 этажа. Ничего не вышло: беременная рухнула вниз, не удержавшись.

К счастью, местная жительница выжила, сейчас с ней работают медики. У беременной обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, переломы таза и бедра. Ребенок, предварительно, не пострадал.