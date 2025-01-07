Зависимость или привычка: как понять, что человек уже не может жить без кофе

Эксперт Габдулхакова объяснила, как понять, что человек не может жить без кофе

Несмотря на то, что кофеин и теин, содержащийся в чае, схожи по своему воздействию на центральную нервную систему человека, большинство людей предпочитают кофе, сообщила РИАМО диетолог-нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы «Май» Лариса Габдулхакова.

Она пояснила, что оба вещества возбуждают центральную нервную систему (ЦНС), но между ними есть некоторые нюансы, которые можно заметить лишь на уровне едва заметных ощущений от каждого напитка. Кофе пробуждает и бодрит, в то время как чай помогает сосредоточиться и активизировать мыслительный процесс. Эти различия конечно же имеют научное объяснение.

«Начнем с очевидного — у каждого человека есть индивидуальные особенности организма. Например, люди с повышенной чувствительностью, страдающие от тревожности, сильнее ощущают воздействие кофеина, что может усугубить их состояние», — сказала Габдулхакова.

По ее словам, у курящих людей кофеин усваивается в два раза быстрее, чем у некурящих, в то время как у беременных женщин и детей этот процесс замедляется. Также существуют генетически предрасположенные к быстрому усвоению кофеина. Это те люди, которые не ощущают негативных последствий от его употребления, в отличие от людей с замедленным выведением кофеина.

«Теперь поговорим об очень живучем мифе, который гласит, что в чае якобы содержится больше кофеина. Правда в том, что хотя чайные листья действительно содержат большее количество этого вещества, чем кофейные зерна, для заваривания чая достаточно всего 2–3 граммов листьев, в то время как для приготовления кофе нужно минимум 7 граммов молотых зерен. Именно поэтому даже в чашке крепчайшего чая матча содержится не более 75 мг кофеина, в то время как в чашке кофе его может быть от 100 до 300 мг. Кроме того, кофеин из молотого кофе легче и быстрее экстрагируется, насыщая собой готовый напиток», — объяснила нутрициолог.

Как отметила собеседница, при попадании в кровь человека кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, отвечающие за чувство усталости, из-за чего организм «думает», что не устал. Эффект от кофе может проявиться уже через 10 минут, но через 2–3 часа он ослабевает. А чай содержит не только кофеин (теин), но и другие вещества, которые замедляют его поступление в кровь. Например, L-теанин, натуральная аминокислота, стимулирует выработку нейромедиатора ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), который помогает расслабиться и чувствовать себя спокойнее. Этот компонент смягчает действие кофеина и помогает избежать тревожности, усталости или стресса, которые могут возникнуть при его употреблении.

При этом кофе содержит полезные полифенолы, которые способствуют профилактике различных заболеваний. Например, помогают улучшить работу печени, предотвращая развитие фиброза. Нефильтрованный кофе является важным источником кафестола и кахвеола, способных снижать уровень холестерина. Исследования показали, что регулярное употребление кофе может минимизировать риск развития ряда хронических заболеваний, например, диабет 2-го типа, болезнь Паркинсона, заболевания печени, включая цирроз и гепатоцеллюлярную карциному.

Кофе — это привычка

Как добавила эксперт, для многих людей употребление кофе становится неотъемлемой частью определенных ритуалов, например, утреннего кофепития или перерыва в работе — времени для расслабления и отдыха. Это создает психологическую зависимость, поскольку человек связывает кофе с положительными моментами жизни, такими как спокойствие, сосредоточенность или общение. Так формируется привычка.

Признаком привычки является и то, что человек пьет кофе регулярно, без необходимости: Человек пьет кофе в определенное время дня (например, утром или во время работы), но может легко обойтись без него, не испытывая значительных последствий.

Кофе также может быть частью традиций, например, кофе-брейков с коллегами, без острой приверженности и тяги к напитку.

«Если человек по каким-то причинам пропустил чашку кофе, он может почувствовать легкую усталость или неудовлетворенность, но не сталкивается с серьезными физическими или психологическими симптомами», — рассказала эксперт.

Если у человека привычка, то он наслаждается кофе, но напиток не влияет на его общее самочувствие.

Кофе — это зависимость

При зависимости, человек чувствует, что не может полноценно существовать или чувствовать себя хорошо без кофе, особенно утром, а возможно и в течение дня. Отказ от этого напитка вызывает физические недомогания (головная боль, раздражительность, усталость, плохое настроение и снижение концентрации).

Со временем для достижения того же эффекта бодрости или улучшения настроения может понадобиться больше кофеина.

При зависимости от кофе человек часто думает о следующей чашке, что является признаком зависимости.

«Если вы заметили, что кофе вызывает у вас физическую или психологическую зависимость, стоит подумать о постепенном уменьшении его употребления или замене на другие напитки. В случае выраженного дискомфорта рекомендуется проконсультироваться с врачом», — добавила нутрициолог.

Кроме того, если человеку требуется много кофе в течение дня и он не может начать утро без чашки этого напитка, возможно, стоит проверить уровень железа в крови и уровень гормонов стресса.

Чтобы уменьшить зависимость от кофе, можно отказаться от его употребления на месяц. Это поможет восстановить чувствительность рецепторов к кофеину.