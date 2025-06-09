Зависимость и побочки: россиянам ответили, чем могут быть опасны снотворные

Обычно в аптеках покупают препараты с мелатонином на основе растительных ингредиентов без рецепта. На первый взгляд они могут показаться безвредными и безопасными, но на деле могут вызвать ряд нарушений в организме, сильное привыкание, аллергическую реакцию, а также нарушение работы почек и печени.

Рецептурные препараты рекомендуют при сильной бессоннице, если другие медикаменты не справляются. Как правило, их назначают курсом на 2-3 недели, и препараты оказывают седативное воздействие, снимают напряжение и расслабляют. В их составе может быть доксиламин, золпидем, зопиклон, мидазолам и нитразепам.

«Снотворные препараты, особенно из группы Z-гипнотиков и бензодиазепинов, действительно помогают уснуть. Но их коварство в том, что организм быстро привыкает: через 2–4 недели регулярного приёма эффективность снижается, а отмена приводит к „рикошетной бессоннице“ — сон становится ещё хуже, чем до лечения», — добавила врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог Дарья Лебедева.

На зависимость от снотворного могут указывать страх засыпания без препарата, паника при пропуске дозы, ритуализация приема, увеличение дозы, когда привычная «перестает работать» и неудачные попытки отменить прием таблеток. При попытка прекращения приема снотворного возникает синдром отмены, симптомами которого является тремор, тахикардия, потливость, головные боли, тошнота, мышечные спазмы и усиление бессонницы.

Во избежание появления зависимости рекомендуется принимать препарат не более 2-4 недель и только по рекомендации врача, соблюдать гигиену сна, режим, темноту и отказ от гаджетов перед сном, а также рассмотреть вариант немедикаментозной альтернативы путем когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.