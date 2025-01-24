Западная монополия: почему российский препарат от рака легких недоступен на рынке

Ситуация с онкологическими препаратами в России может усложниться в ближайшем будущем, особенно для пациентов с раком легких, которые нуждаются в осимертинибе. Региональные тендеры на закупку этих медикаментов, запланированные на ноябрь–декабрь 2024 года, не состоялись из-за конфликта между отечественными и международными производителями. Новые торги на 2025 год еще не организованы, и пациенты оказались в уязвимом положении, сообщает Газета.ru .

Рак легких является одной из самых распространенных форм онкологии, приводящей к высокой смертности. К сожалению, большинство случаев диагностируются на поздних стадиях, и лишь у 25–30% пациентов возможно оперативное вмешательство. Эффективность медикаментов в этой области имеет критическое значение, поскольку рак легких быстро дает метастазы.

Для терапии рака легких применяют осимертиниб, который представляет собой эффективный ингибитор тирозинкиназы EGFR. Этот препарат стал «золотым стандартом» для лечения немелкоклеточного рака легкого. Он входит в список жизненно важных медикаментов и обеспечивается государством через льготные программы. С 2017 года его поставляет AstraZeneca, а в 2024 году на рынок вышел российский аналог от компании «АксельФарм», стоимость которого на 40% ниже.

Отечественный осимертиниб прошел все необходимые испытания, продемонстрировав эффективность и биодоступность на уровне оригинала. Это даст возможность государству закупить больше препарата, что увеличит доступность лечения и снизит риски дефицита, особенно в условиях неопределенности на международной арене. Кроме того, появление отечественного аналога позволит разорвать монополию западного производителя и сэкономить средства бюджета.

Ожидается, что в течение следующих 7 лет Россия сэкономит более 31 млрд рублей, если будет закупать местный препарат. Первая партия нового осимертиниба была зарегистрирована и вышла на рынок в июле 2024 года, но дальнейшее развитие событий с лекарством непредсказуемо.

В конце минувшего года были организованы тендеры на закупку осимертиниба на 2025 год, но компания AstraZeneca попросила организаторов не принимать решения о закупке российского препарата. В результате многие тендеры были отменены, и не было подано заявок от AstraZeneca. Это может привести к дополнительным расходам в бюджете, поскольку придется закупать иностранный препарат по более высокой цене, что поставит под угрозу своевременное лечение российских пациентов с раком легкого.