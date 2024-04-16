Заместитель главврача Протвинской больницы рассказала о питании в сезон аллергии

Начинается сезон аллергии, а это значит, что аллергикам надо пересмотреть свое питание весной. Аллергены обладают схожим набором аминокислот, что приводит к появлению реакции на питание в этот период. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Если ваш организм чувствителен к пыльце березы и осины, то вам придется отказаться от яблок, груш, персиков, вишни, сливы, абрикоса и кураги. В случае аллергии на луговые травы, необходимо исключить злаки, кофе и мед. Если аллергия вызвана полынью, то из меню исключаются цитрусовые и семена подсолнечника, а также мед, и все продукты, изготовленные из семенной халвы. Если у вас аллергия на бананы, то из вашего рациона исключается все продукты, изготовленные из семян оливкового масла.

«Аллергия не может быть полностью уничтожена, так как эта болезнь является частью генома человеческого организма. Несмотря на это, можно облегчить течение болезни. Для этого необходимо изменить свой рацион питания», — рассказала заместитель главврача Протвинской больницы Светлана Рогозина.

Для укрепления иммунной системы стоит добавить в ежедневный рацион продукты с высоким содержанием фолиевой кислоты, которая способствует выведению аллергенов из организма человека. Весна является тяжелым временем для аллергической реакции. В это время начинают цвести береза, тополь, ива и другие растения, чья пыльца может вызвать раздражение кожи и слизистой.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.