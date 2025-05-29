Закрыть окна и чаще убираться: как облегчить симптомы аллергии на пыльцу у детей

Врач Головин: при аллергии на пыльцу важно закрывать окна и часто стирать вещи

Врач аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиника» для детей Никита Головин рассказал, как облегчить симптомы аллергии на пыльцу растений (поллиноз) у детей весной и летом, сообщает Газета.ru .

«Первым шагом в борьбе с аллергией является информированность. Существуют специальные сайты и приложения, которые предоставляют прогноз концентрации пыльцы в воздухе. Старайтесь избегать прогулок и активных игр на улице в периоды, когда уровень пыльцы особенно высок», — заявил врач.

Эксперт отметил, что пыльца легко проникает через открытые окна и двери, поэтому важно закрывать окна в утренние и вечерние часы, когда ее концентрация наиболее высока. Также полезно использовать кондиционер с фильтром, чтобы шел приток свежего воздуха без аллергенов.

Более того, пыльца часто оседает на поверхностях, одежде, постельном белье. Чтобы снизить симптомы, важно проводить влажную уборку без агрессивных химических веществ. Вещи ребенка стоит стирать регулярно в горячей воде от 60 градусов и хорошо ее высушивать. Так получится удалить аллергены и предотвратить их распространение.

Для снижения общего количества аллергенов в организме подойдет специальная диета с исключением некоторых продуктов, а витамины С, D или цинк могут укрепить иммунную систему и смягчить аллергическую реакцию. Перед применением обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Если такие меры не помогают, лечащий аллерголог может назначить антигистаминные препараты, чтобы уменьшить зуд, насморк и другие проявления поллиноза. В тяжелых случаях могут прописать гормональные спреи для носа или глазные капли. Также, по мнению Головина, можно рассмотреть метод лечения аллергии на пыльцу с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).