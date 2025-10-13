Заколки от боли: невролог рассказала про новый тренд у молодежи

В TikTok набирает популярность свежий способ облегчения мигрени. Молодое поколение прикрепляет заколки для волос к области бровей, полагая, что это уменьшает силу боли, сообщает «Север-Пресс» .

Невролог Вероника Сажина предполагает, что этот метод может принести пользу при головной боли, вызванной напряжением.

«Если это головная боль напряжения, то, надевая заколки на область бровей, мы по сути действуем на акупунктурные точки. Это работает отчасти как рефлексотерапия, как какой-то массаж. То есть люди механически снимают себе напряжение в лобных мышцах бровей», — сказала доктор.

Сторонники данного «заколочного» подхода утверждают, что воздействие на определенные точки в зоне бровей оказывает эффект, сходный с акупунктурой.

Они уверяют, что болевые ощущения стихают уже через небольшой промежуток времени.

