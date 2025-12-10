сегодня в 18:53

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Подмосковье на 20% за неделю

В период с 1 по 7 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом в Подмосковье увеличилась на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Однако она все еще находится на сезонном уровне и не превышает пороговых значений, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Больше половины случаев ОРВИ приходится на детей до 14 лет. В целом в структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Жителям напомнили, что лучший способ обезопасить себя — сделать прививку. Сейчас вакцинальная компания подходит к концу. Всего прививку поставили более 4,7 млн населения области.

Не стоит забывать о мерах профилактики: необходимо носить маску в местах скопления людей, часто мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения, при появлении симптомов заболевания гриппом и ОРВИ следует обращаться к врачу.

Ранее в Подмосковье завершилась масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно было в поликлинике по месту прикрепления.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.