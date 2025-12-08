В Подмосковье завершилась масштабная кампания по вакцинации от гриппа

В Московской области подошла к концу масштабная прививочная кампания против гриппа. Сделать прививку можно было в поликлинике по месту прикрепления, также в самые оживленные места в городских округах выезжали мобильные комплексы. Детей, помимо поликлиник, прививали в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ежегодно осенью мы проводим кампанию по вакцинации от гриппа, ведь это самый надежны способ защититься от вируса. И традиционно стремимся сделать вакцинацию доступнее, чтобы прививку можно было сделать не только в медучреждении, но и по пути на работу или другим делам. Масштабная прививочная кампания от гриппа в Подмосковье завершилась, прививку сделали более 4,7 млн человек, в том числе почти 1,2 млн детей. Однако если вы по каким-то причинам не успели защититься от гриппа, пройти вакцинацию можно в поликлинике до конца декабря», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Вакцинация проводится бесплатно, по полису ОМС. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.