За год перинатальный центр ГКБ №31 Москвы помог 576 рожденным раньше срока детям

Во время первого года работы в перинатальном центре ГКБ №31 имени Савельевой в Москве помогли 576 детям, которые родились раньше нужного срока. В больнице работают со сложными случаями, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

В перинатальном центре установлено современное оборудование. Доктора используют эффективные методики лечения. Благодаря совокупности этих факторов в больнице получается выхаживать детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела. Масса ребенка с наименьшим весом, лежавшим в медучреждении, составляла не более 490 граммов.

Для детей, попавших в такую ситуацию, есть нужные условия. Также с ними работает сильная команда сотрудников учреждения.

Кувезы с датчиками дают возможность внутри выбрать температуру, влажность, количество кислорода, и сформировать комфортные условия для роста. В период выхаживания мама ребенка лежит в другой палате. Когда ребенок подрастает, его переводят к маме.

Ранее сообщалось, что в московских роддомах и перинатальных центрах в новогоднюю ночь родились 60 детей.