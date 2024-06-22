Выживший захватчик ростовского СИЗО перенес трепанацию черепа

Медикам пришлось сделать трепанацию черепа ростовскому террористу из СИЗО-1Даниилу Камневу, чтобы спасти ему жизнь после тяжелого ранения, сообщает SHOT .

Хирурги сделали несколько отверстий в голове Камнева, после чего смогли извлечь пулю и костные осколки. Операция длилась более двух часов и прошла успешно.

До захвата заложников в СИЗО-1 у Камнева уже было две судимости. Одна — за вербовку новых участников в террористическую организацию, а вторая — за нападение на 50-летнего мужчину в Ставрополе, которого он ударил битой по голове. Теперь же ему грозит пожизненный срок заключения.

Ранее стало известно, что Даниил Камнев вышел из комы после операции. Стражи порядка уже успели провести первичный допрос террориста, получившего пулю в голову во время захвата заложников в СИЗО-1.