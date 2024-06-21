Террорист из ростовского СИЗО вышел из комы после тяжелого ранения

Участник захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону Даниил Камнев вышел из комы после тяжелого ранения во время задержания, пишет SHOT .

Источник канала сообщает, что террорист был доставлен Межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН. Камнев получил пулевое ранение головы. В настоящий момент он уже в состоянии разговаривать.

Мужчину первично допросили. Он помнит хронологию событий в день захвата заложников.

Однако состояние Камнева по-прежнему остается стабильно тяжелым. Медики продолжают лечение.

Ранее сообщалось, что Камнев имеет две судимости. Одна из них за — вербовку в террористическую организацию. Теперь ему может грозить пожизненное заключение.

Также недавно выяснилось, что террористы купили ножовку, с помощью которой удалось вскрыть окно, в изоляторе за 2,5 тыс. рублей. Несколько сотрудников СИЗО организовали там незаконный канал поставок запрещенных предметов.