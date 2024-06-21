Террорист из ростовского СИЗО вышел из комы после тяжелого ранения
Фото - © Telegram-канал Mash
Участник захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону Даниил Камнев вышел из комы после тяжелого ранения во время задержания, пишет SHOT.
Источник канала сообщает, что террорист был доставлен Межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН. Камнев получил пулевое ранение головы. В настоящий момент он уже в состоянии разговаривать.
Мужчину первично допросили. Он помнит хронологию событий в день захвата заложников.
Однако состояние Камнева по-прежнему остается стабильно тяжелым. Медики продолжают лечение.
Ранее сообщалось, что Камнев имеет две судимости. Одна из них за — вербовку в террористическую организацию. Теперь ему может грозить пожизненное заключение.
Также недавно выяснилось, что террористы купили ножовку, с помощью которой удалось вскрыть окно, в изоляторе за 2,5 тыс. рублей. Несколько сотрудников СИЗО организовали там незаконный канал поставок запрещенных предметов.