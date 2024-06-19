Ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2,5 тыс руб

Ножовку, которой террористы смогли вскрыть окно в ростовском СИЗО-1, им продали в изоляторе за 2,5 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Несколько сотрудников СИЗО организовали там незаконный канал поставок запрещенных предметов для осужденных.

Специалисты устанавливают всех работников, которые участвовали и организовывали канал нелегальной торговли. По предварительной информации, среди них есть сотрудники отдела режима и безопасности.

Заключенные признались, что за деньги в этом СИЗО можно много чего купить. Так, преступники могли организовать досуг с бутылкой алкоголя и ночным просмотром телевизора, такие сеансы были с 19 часов до 6 часов.

Как раз пока террористы убегали из камеры по канату, у одного из заключенных работал телевизор.

Купить СИМ-карту можно было за 1-1,5 тыс. рублей, кнопочный телефон — за 10 тыс. рублей, сенсорный — от 25 тыс. рублей, виски (1 л) — за 15 тыс. рублей и т. д.

На территорию СИЗО по предварительной договоренности могли принести наручные часы, запрещенные в изоляторах. Их заметили и у одного из террористов на руке.

Захват заложников в ростовском СИЗО произошел утром 16 июня. Несколько арестантов взяли в плен двоих сотрудников изолятора. Они заявляли, что связаны с террористами из ИГИЛ*. При штурме всех захватчиков ликвидировал спецназ. Заложники были освобождены и не получили серьезных ранений.

* Организация признана террористической и запрещена в России.