Высококлассный специалист ультразвуковой диагностики вышла на работу в МОЦОМД

Врач ультразвуковой диагностики Марина Ермишина приступила к своим обязанностям в Детской поликлинике № 2 и Консультативно-диагностическом центре Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В 2010 году специалист закончила Амурскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» города Благовещенска. В 2011 году завершила учебу в интернатуре по специальности «Терапия» на базе этого медицинского учреждения. В том же году прошла первичную специализацию по специальности «Ультразвуковая диагностика». С 2011 по 2021 год работала врачом ультразвуковой диагностики в Шимановской больнице. С 2021 по 2025 годы работала врачом ультразвуковой диагностики в Жуковской областной клинической больнице. В 2021 году доктору Ермишиной присвоена вторая квалификационная категория. Специалист регулярно повышает свою квалификацию, проходя очно и онлайн обучения, участвует в лекциях, вебинарах и конференциях.

«Опыт и квалификация нашего специалиста позволят расширить спектр предоставляемых услуг и повысить качество диагностики детского населения. Владение современными методиками ультразвукового исследования и внимательное отношение к пациентам, независимо от возраста, являются отличительными чертами профессионального подхода доктора Ермишиной», — прокомментировала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы МОЦОМДа Татьяна Павлова.

Попасть на УЗ-исследования к специалисту можно по направлению участкового врача педиатра или смежных специалистов. Прием ведется согласно графику работы поликлиники и КДЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.