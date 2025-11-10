Выплаты по больничным листам вырастут в России

В 2026 году выплаты по больничным листам будут увеличены на сумму до 1,2 тыс. рублей. Их максимальный размер в день составит 6827,4 рубля, сообщает пресс-служба Соцфонда .

В последующие годы максимальный размер больничного также увеличится: в 2027 году — до 7860,27 руб., в 2028 году — до 8489,04 руб. В Соцфонде отметили, что суммы станут больше благодаря росту предельной базы для начисления страховых взносов.

В 2021 году фонд перешел на проактивный формат листка нетрудоспособности, отказавшись от бумажного варианта. Благодаря этому он получает всю информацию об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждения.

Также фонд сам собирает информацию для назначения выплат, а еще информирует граждан обо всех этапах процесса через «Госуслуги».

Ранее стало известно, что социальные гарантии расширят на самозанятых граждан. С 1 января 2026 года у них появятся оплачиваемые больничные при условии добровольного уплаты страховых взносов.

