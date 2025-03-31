Выявление онкозаболеваний ЖКТ на нулевой стадии выросло в Москве в 1,5 раза

Свыше 145 тыс. исследований было проведено в столичном эндоскопическом центре ММКЦ «Коммунарка» в течение 3 лет. Они способствуют выявлению опухоли ЖКТ на ранней стадии, когда симптомы заболевания еще не проявляются, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Так, у пациентов «Коммунарки» удалось обнаружить свыше 2 тыс. злокачественных новообразований, более 200 из них находились на нулевой стадии. Благодаря своевременное диагностике лечение начинается быстрее, что приносит наилучший результат в борьбе с раком.

Есть возможность удалить новообразование небольшого размера прямо на исследовании. Затем оно поступает в патоморфологическую лабораторию для поставки точного диагноза.

Всего в мегаполисе открыты 4 высокопотоковых эндоскопических центра, там провели свыше 600 тыс. исследований. Качество диагностики значительно выросло благодаря их работе. Например, выявление случаев рака ЖКТ на нулевой стадии выросло в 1,5 раза.