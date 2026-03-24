Выгорание или депрессия: три признака, которые путают

Сон без восстановления, потеря удовольствия и длительность симптомов помогают отличить депрессию от усталости, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Это самое распространенное психическое расстройство. Из-за него снижается самооценка, пропадает интерес к жизни, уменьшается трудоспособность, преобладает сильное чувство вины и плохое настроение.

«Усталость — физиологическая реакция на нагрузку, депрессия — заболевание, требующее коррекции. Первый и главный маркер — реакция на отдых. При эмоциональном выгорании или хронической усталости полноценный сон, отпуск или смена деятельности приносят заметное облегчение. Энергия возвращается, интерес к жизни постепенно восстанавливается. При депрессии отдых не помогает совершенно», — сказала Крашкина.

Она добавила, что можно проспать двенадцать часов, но проснуться разбитым. Это называется «непродуктивный сон», когда мозг не восстанавливается даже после долгого покоя.

«Второй ключевой признак — ангедония. При усталости у человека просто нет физических сил на хобби, но сама мысль о любимом деле все еще греет душу. При депрессии исчезает сама способность испытывать удовольствие. То, что раньше радовало, становится безразличным или вызывает тоску. Мир окрашивается в серые тона, будущее кажется бесперспективным», — рассказала психотерапевт.

Крашкина уточнила, что третий критерий — время и устойчивость. Усталость ситуативна, она проходит после устранения стрессора. Депрессивный эпизод диагностируется, если симптомы держатся минимум две недели подряд, большую часть дня независимо от внешних событий.

