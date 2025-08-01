Экология влияет: рак легких можно получить не только при курении

До 25% случаев рака легких сегодня приходится на некурящих — особенно часто среди женщин и жителей загрязненных регионов, сообщил РИАМО врач-онколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м.н Руслан Басанов.

«До четверти случаев рака легких сегодня выявляется у некурящих. Особенно часто это наблюдается среди женщин, молодых людей до 50 лет и представителей азиатского происхождения. Это тревожная статистика, требующая объяснений», — сказал Басанов.

Он добавил, что исследование, проведенное под эгидой Национального института здравоохранения США и опубликованное в Nature, проливает свет на причины.

«У некурящих с раком легких чаще всего диагностируют аденокарциному — форму рака, биологически отличающуюся от опухолей у курильщиков. Исследование охватило почти 900 пациентов из 28 стран, включая регионы с высоким уровнем загрязнения воздуха. Результаты показали: у жителей промышленных и урбанизированных территорий, где воздух насыщен мелкими частицами (PM2.5), чаще встречаются мутации в гене TP53 — важном стража генетической стабильности», — рассказал онколог.

Басанов отметил, что более того, у них обнаружены укороченные теломеры — маркеры клеточного старения и предрасположенности к онкологическим заболеваниям.

«Особенно примечательно то, что типы мутаций у этих людей совпадали с так называемой мутационной сигнатурой SBS4, ранее ассоциированной только с курением. То есть, загрязнение воздуха может вызывать такие же генетические поломки, как и табачный дым», — заключил врач.

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. Проводится он с целью повышения осведомленности граждан о данном виде рака, привлечения внимания к профилактике, выявлению и лечению этого заболевания. Рак легкого — самый распространенный вид рака в мире, который ежегодно уносит больше жизней, чем другое онкологическое заболевание. От рака легкого ежегодно умирает больше пациентов, чем от рака простаты, молочной железы и толстой кишки вместе взятых.