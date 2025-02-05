Вспышка смертельной «свинки» случилась в семьях христиан-баптистов под Курском

Случаи инфекции были выявлены в Железногорске. Всего известно о 16 заболевших. Из них 12 детей в возрасте от года до 17 лет, а также четверо взрослых.

Отмечается, что все заболевшие не были привиты от эпидемического паротита. Все дело в том, что они воспитывались в семьях евангельских христиан-баптистов, которые отказывались от прививок.

Несколько учебных заведений в городе уже закрыты на карантин. В их числе местные школа, гимназия и горно-металлургический колледж.

Смертельная «свинка» уже бушевала в городе, но это было около 10 лет назад.

Эпидемический паротит — инфекционное заболевание, которое поражает железы внутренней секреции. Заражение происходит воздушно-капельным путем.

Ранее в Нижегородской области зафиксировали случаи менингококковой инфекции. Она особенно опасна для детей до года.