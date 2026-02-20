Вскрытие показало, что ребенок умер в роддоме Симферополя от синегнойной палочки

Новорожденный, умерший в роддоме Симферополя в Республике Крым, оказался заражен синегнойной палочкой. Ребенок умер через два дня после рождения на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает Baza .

Сначала врачи думали, что у ребенка сепсис с тяжелым кислородным голоданием и кровоизлиянием в мозг. Мать новорожденного обвинила докторов в халатности. После инцидента ГСУ СК России по Крыму и Севастополю провели экспертизу.

Тело ребенка вскрыли. Выяснилось, что он был заражен синегнойной палочкой, которая приводит к появлению инфекций. У матери такого недуга не обнаружили.

После инцидента роддом не передал информацию в Роспотребнадзор о том, что ребенок погиб из-за инфекции. В документах написали: «Другие болезни, осложняющие беременность и деторождение». Ведомство организовало эпидемиологическое расследование.

Из-за смерти ребенка возбудили два уголовных дела. Они касаются причинения смерти по неосторожности ребенка и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности его матери.

Ребенок умер еще 14 января. После выписки матери в медицинских документах задним числом указали информацию о тяжелом воспалении оболочек плода. Запись сделали иными ручками и почерком.

