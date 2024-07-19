ВСК подвел итоги двух лет работы Цифровой клиники

Цифровая клиника ВСК была запущена в июле 2022 года на базе мобильного приложения «ВСК Страхование».

С момента запуска проекта — ровно 2 года назад — было проведено свыше 125 тыс. врачебных консультаций, а показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составляет 4,95 балла из 5 возможных.

Сервис подразумевает полное сопровождение пациента — помощь медицинского советника, запись на онлайн- и очный прием, формирование плана обследований и рекомендаций по выздоровлению.

Клиенты ВСК по ДМС среди преимуществ Цифровой клиники выделяют: качество работы врачей и психологов, возможность получить качественную медицинскую помощь онлайн, отзывчивость специалистов — способность в ходе приема объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины и вовлечь его в процесс лечения.

Самыми частыми причинами обращений пациентов в Цифровую клинику (в онлайн-формате) стали:

— ОРВИ и другие заболевания дыхательной системы (13%),

— боли в спине и проблемы костно-мышечной системы (13%),

— болезни мочеполовой системы (12%), включая невоспалительные и воспалительные заболевания женских половых органов, циститы,

— болезни пищеварительной системы (9%),

— болезни эндокринной системы (8%), в том числе заболевания щитовидной железы.

В этом году Цифровая клиника ВСК расширила возможности для клиентов. Появятся онлайн-консультации по здоровому образу жизни, консультации психолога для семейных пар и многое другое.

Внедрение онлайн-консультаций по ЗОЖ является частью корпоративного проекта ВСК по продвижению принципов превентивной медицины («Светофор здоровья»). По оценкам ВСК, до 15% сотрудников готовы участвовать в подобных корпоративных проектах. У 2/3 респондентов по итогам обследований выявляются незначительные или существенные проблемы со здоровьем, и только треть специалистов попадает в категорию здоровых.

Психологические консультации — один из самых востребованных сервисов Цифровой клиники. За два года было проведено более 13 тысяч приемов. Из наиболее распространенных причин обращений психологи Страхового Дома ВСК выделяют сложные отношения в паре (17% обращений), эмоциональное выгорание из-за работы и окружающих событий (15,9%), в частности, конфликтов в коллективе, трудностей с адаптацией и саморазвитием, а также вопросы эмоционального спектра (12%).

«Для нас важно не стоять на месте, мы развиваем сервисы, а для этого необходимо отслеживать потребности наших клиентов и откликаться на них эффективными и полезными решениями. Такой подход позволяет ВСК не просто следовать тенденциям рынка, а задавать тренды. Цифровая клиника за два года работы стала одним из флагманских сервисов ВСК в рамках ДМС. Теперь он становится базой для создания новых решений в области заботы о здоровье», — сказал заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК Олег Витько.





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