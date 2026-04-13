Врачи зафиксировали рост панкреатита после Пасхи

В России после Пасхи выросло число обращений с панкреатитом и холециститом. Терапевт Надежда Чернышова объяснила это резкой сменой рациона после Великого поста, сообщает Life.ru .

По словам врача, за семь недель поста в организме снижается выработка ферментов, расщепляющих жиры и частично белки. Поджелудочная железа работает в экономном режиме, меняется и микрофлора кишечника. Резкий переход на жирную животную пищу может привести к обострению заболеваний и даже госпитализации.

Медики отмечают рост случаев панкреатита и холецистита именно после праздника. Иногда речь идет не только об обострении, но и о первом эпизоде болезни на фоне внезапной нагрузки на пищеварительную систему.

Надежда Чернышова рекомендовала выходить из поста постепенно. Здоровым людям подходит трехдневная схема, пациентам с хроническим панкреатитом и холециститом — до 10 дней. После операций план питания должен составлять врач.

В каждый прием пищи специалист посоветовала добавлять растительные продукты и клетчатку, чтобы облегчить переваривание. Кулич лучше есть после основного блюда, не более 30–50 граммов.

Здоровым людям врач не рекомендовала принимать пищеварительные ферменты. Пациентам с хроническими заболеваниями стоит заранее проконсультироваться со специалистом и придерживаться назначенной схемы лечения.

