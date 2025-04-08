Врачи Видновской больницы спасли мужчину со сложной травмой шеи

Помощь 64-летнему мужчине с переломом верхнешейного отдела позвоночника оказали врачи Видновской клинической больницы. В приемное отделение пострадавшего доставила бригада скорой помощи в тяжелом состоянии. Травму он получил дома, поскользнувшись. У него наблюдались головокружение, дезориентация, замедленные психические реакции, слабость и онемение конечностей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По результатам обследований врачи выявили нестабильный оскольчатый перелом второго позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга.

«По-другому этот перелом называется „‎переломом висельника"‎. Часто такая травма приводит к глубокой инвалидизации пациента, в худшем случае –летальному исходу. Однако оперативное хирургическое вмешательство позволило вернуть пациента к полной двигательной активности с незначительными ограничениями в движении шеей», — сказал врач-нейрохирург Сергей Шипилин.

Во время операции предстояло поставить на место смещенные позвонки и закрепить их с двух сторон фиксаторами с помощью специальных винтов. Кроме того, необходимо было выполнить ламинэктомию первого позвонка: удалить элемент, чтобы создать дополнительное пространство и снять чрезмерное сдавление спинного мозга и нервных структур.

Со слов специалистов, операция шейного отдела позвоночника — дело сложное и кропотливое.

Сегодня пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. В ближайшее время ему предстоит пройти реабилитацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.