Врачи Видновского перинатального центра удалили пациентке восемь дермоидных кист

В Видновском перинатальном центре врачи провели успешную операцию по удалению восьми дермоидных кист яичника у 25-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Во время профилактического ультразвукового исследования у 25-летней женщины в Видновском перинатальном центре обнаружили восемь дермоидных кист яичника. Эти доброкачественные врожденные опухоли представляют собой плотные капсулы, внутри которых могут находиться волосы, жир, а иногда кости и зубы.

Для уточнения диагноза пациентке провели магнитно-резонансную томографию. Операцию выполнили лапароскопическим методом — через небольшие проколы. Все образования были успешно удалены, репродуктивные органы сохранены.

Пациентку выписали под амбулаторное наблюдение гинеколога. Врачи напомнили, что женщинам рекомендуется посещать гинеколога не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб, поскольку ранняя диагностика повышает эффективность лечения.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.