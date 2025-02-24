Врачи в Истре спасли мужчину, у которого из-за падения желудок сместил легкое

В Истринскую больницу после падения с высоты поступил 45-летний пациент, из-за которого он не мог двигаться и с трудом дышал. Проведенная диагностика выявила у него закрытую травму груди и живота, перелом пяти ребер, разрыв левого купола диафрагмы со смещением в плевральную полость желудка и ущемлением последнего. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Левое легкое спалось, а желудок практически переместился в плевральную полость и сдавил сердце и средостение. Развился шок, и счет шел на минуты. Мы выполнили экстренную лапаротомию, низвели желудок, дренировали левую плевральную полость и ушили дефект диафрагмы. После успешных и своевременных действий пациент быстро поправился. Сказались молодой возраст, отсутствие кровотечений и разрывов дыхательных путей», — сказал заместитель главного врача по хирургии Сергей Поликарпов.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.