Врачи Центра сурдологии НИКИ детства осмотрели 608 маленьких пациентов в 2025 г

С начала этого года специалисты Центра сурдологии Научно-исследовательского клинического института детства проконсультировали 608 маленьких пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В основном к нам приходят дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим: осмотр ЛОР-органов, тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию и другие обследования. По их результатам выставляем диагноз, назначаем лечение или приглашаем на повторный прием, на котором проводим обследование методом слуховых вызванных потенциалов. Данное обследование проводится во сне, метод дает объективную картину состояния слуха», — рассказала врач-сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.

Чем раньше у ребенка диагностируется патология слуха, тем быстрее можно начать лечение и своевременную реабилитацию, обеспечив нормальное развитие речи, мышления ребенка и других психомоторных навыков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.