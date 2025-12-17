Врачи центра Рошаля в Подмосковье спасли девочку с синдромом Стивенса-Джонсона

Десятилетнюю девочку с тяжелым поражением кожи и слизистых госпитализировали в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля в Подмосковье, где врачи диагностировали у нее синдром Стивенса-Джонсона и успешно провели лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Девочку экстренно доставили в центр после приема противовирусного препарата от ветряной оспы. У ребенка появились крупные пузыри по всему телу, кожа начала отслаиваться, температура поднялась до 39°C. Врачи диагностировали редкое и опасное для жизни состояние — синдром Стивенса-Джонсона, который развивается стремительно и может привести к летальному исходу.

Заведующая инфекционным отделением Маргарита Велиадзе пояснила, что у пациентки возникла индивидуальная непредсказуемая лекарственная реакция на фоне вирусной инфекции. Медики экстренно начали консервативную терапию, включающую гормональное лечение, антибактериальную защиту, инфузионную поддержку и специализированный уход за кожей.

Через девять дней интенсивного лечения состояние девочки стабилизировалось, угрозы жизни больше не было. Сейчас пациентка выписана домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.