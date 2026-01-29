Врачи Подмосковья восстановили лицо мужчине после падения со снегохода

В Жуковской больнице Подмосковья хирурги провели сложную операцию по восстановлению лица 44-летнему мужчине, пострадавшему при падении со снегохода, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В приемное отделение Жуковской больницы поступил 44-летний мужчина в тяжелом состоянии после падения со снегохода. У пациента диагностировали многооскольчатый перелом нижней части лица и множественные переломы лобной кости.

Операция длилась почти семь часов. Бригада челюстно-лицевых хирургов и нейрохирургов восстановила структуру лица пациента. На нейрохирургическом этапе через коронарный доступ врачи удалили костные отломки лобной кости, провели ревизию лобной пазухи, удалили слизистую оболочку и заднюю стенку, а также ушили дефект твердой мозговой оболочки. Просвет пазухи заполнили аутокостной крошкой.

На челюстно-лицевом этапе специалисты собрали и зафиксировали костные отломки, восстановили лобную кость, часть глазницы, контуры орбит, верхнюю челюсть и правую половину нижней челюсти с помощью титановых минипластин.

После лечения пациент был выписан под амбулаторное наблюдение по месту жительства. Впереди его ждет длительная реабилитация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.